تقرير في الفانتازي – 5 نصائح لرواد اللعبة قبل الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

عاد سيرجيو أجويرو للمشاركة في الدوري الإنجليزي وهو ما يبشر بنقاط كثيرة لرواد لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي.

وينتظر عددا كبيرا من الجماهير المتابعة للدوري الإنجليزي انطلاق الجولة السادسة من أجل خوص لعبة Fantasy Premier League التي جذبت خلال المواسم السابقة عدد كبير من المتابعين في مصر خاصة أنها واقعية وتعتمد على أداء اللاعبين في المباريات واختيارات المشتركين.

ويقدم لكم FilGoal.com عدة نصائح لرواد اللعبة قبل انطلاق الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

عودة أجويرو

بعد غياب في الجولتين السابقتين يعود سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي للمشاركة مع فريقه أمام سوانزي سيتي.

عودة أجويرو تعطي مانشستر ستيي قوة كبيرة في خط الهجوم خاصة أنه سجل في المباراة السابقة له في دوري الأبطال هاتريك في مرمى بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

دي بروين وسترلينج

كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الذي يقدم متسوى ثابت منذ انطلاق الدوري ولا يغيب عن إحراز النقاط في أي مباراة.

وجود دي بروين ضمن فريقك يضمن لك الحصول على نقاط صناعة هدف واحد على الأقل كل جولة.

بالإضافة إلى زميله رحيم سترلينج الذي يقدم مستوى مبهر منذ انطلاق الموسم ويحصد الكثير من النقاط كل مباراة.

شباك مانشستر سيتي النظيفة

مازلنا مع مانشستر سيتي الذي يحصد النقاط الأكثر بين جميع الفرق هذا الموسم، وبعد التعاقد مع كلاوديو برافو أصبح مركز حراسة المرمى لديهم قوي جدا.

برافو خرج المباراة السابقة أمام بورنموث بشباك نظيفة ومن المتوقع أن يكررها أكثر من مرة في الجولات المقبلة، لذلك وجود برافو في تشكيلك سيكون مهم للغاية.

هجوم أرسنال في الجولات المقبلة

رغم أن أرسنال يلعب هذه الجولة ضد تشيلسي في دربي مدينة لندن، إلا أن مباريات المدفعجية المقبلة ستكون متوسطة المستوى نسبيا.

أرسنال يواجه بيرنلي وسوانزي وميدلزبره وسندلاند تباعا في الدوري، وهذا يجعل اختيار لاعبين من هجوم أرسنال مثل أليكسيس سانشيز أو ميسوت أوزيل مهم.

من يعوض كين

تعرض هاري كين مهاجم توتنام لإصابة خطيرة يغيب بسببها عن الملاعب لعدة مباريات، ويأتي هنا السؤال من يعوض كين في هذه الجولات.

الاختيارات كثيرة لشراء أحد المهاجمين المميزين لتعويض غياب هاري كين، أبرزه على الإطلاق روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون المتألق في المباريات السابقة.

كذلك دييجو كوستا مهاجم تشيلسي الذي بدأ الموسم الحالي بمستوى مميز، بالإضافة إلى إسلام سليماني مهاجم ليستر سيتي والذي سجل المباراة السابقة هدفين في مرمى بيرنلي.

القائد

سيكون الاختيار بين قائد الفريق في هذه الجولة محصورا بين الثلاثي سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الذي يواجه سوانزي سيتي، وزلاتان إبراهيموفيتش الذي يلعب أمام ليستر سيتي على ملعب أولد ترافود.

بالإضافة إلى روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون الذي يقدم مستوى مميز ويلعب أمام بورنموث.