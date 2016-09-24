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نيابة قوص تحقق مع صاحب مستودع حاول بيع 400 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء

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نيابة قوص تحقق مع صاحب مستودع حاول بيع 400 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء نيابة قوص تحقق مع صاحب مستودع حاول بيع 400 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء

>قنا - هند المغربي

تباشر النيابة العامة بمركز قوص التحقيقات مع صاحب مستودع بوتاجاز بتهمة حيازة أسطوانات بوتاجاز مدعمه من قبل الدولة قبل بيعها بالسوق السوداء.

 

كانت وحدة مباحث تموين قوص بإشراف اللواء أيمن فتحى مدير المباحث ألقت القبض على حمدي م ع 58 سنة صاحب مستودع بوتاجاز بعد العثور بحوزته على 400 إسطوانة بوتاجاز مدعمة من قبل الدولة قبل بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

 

تم تحرير محضر وإخطار اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا الذى أمر بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات. 

 

 


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