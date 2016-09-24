جمارك نويبع تحبط 3 محاولات لتهريب كمية من مادة برمنجانات البوتاسيوم

أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع، 3 محاولات لتهريب كمية من مادة برمنجانات البوتاسيوم المحظور جلبها واستيرادها إلا بموافقات مسبقة، طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 42 لسنة 2004 المعدل بالقرار رقم 162 لسنة2016، والمدرجة ضمن جدول المخدرات طبقا لمنشور الاستيراد رقم 33 لسنة 2014 لخطورتها على الأمن العام، حيث تدخل فى صناعة العقاقير المخدرة والمتفجرات وكمية من قصاصات الأقمشة بالمخالفة لقانون الجمارك والإستيراد والتصدير.

فى المحاولة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البيان الجمركى رقم ٦٥١١ بتاريخ ٢٠١٦/٩/١٦ باسم ك . ا . ك، ومشمولها أمتعه شخصية واردة من السعودية إلى ميناء نويبع، عن طريق ميناء العقبة الأردنى، تم ضبط كمية ١٢٥ كجم من مادة برمنجانات البوتاسيوم مخبأة داخل 3 أجولة مخصصة لتعبئة الدقيق.

وفى المحاولة الثانية، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البيان الجمركى رقم ٦٠٤٦ بتاريخ ٢٠١٦/٩/١٧ باسم ه . ا . ز، ومشمولها أمتعة شخصية واردة من السعودية إلى ميناء نويبع عن طريق ميناء العقبة الأردنى، تم ضبط كمية 45 كجم من مادة برمنجانات البوتاسيوم داخل ثلاثة لفافات مخفاة ضمن الأمتعة الشخصية جوال.

وفى المحاولة الثالثة، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البيان الجمركى وارد نهائى رقم 83 لسنة 2014 جمرك نويبع بتاريخ ٢٠١٦/٩/١٩ باسم مصنع ا . للاستراد والتصدير، ومشمولها قصاصات الأقمشه بوزن 32طنا و400 كجم، تم الإفراج عنها تحت التحفظ من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وبلغ إجمالى التعويضات المستحقة 190 ألف و750جنيها، وقد أخطر مجدى عسر مدير عام فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بنويبع إدارة جمرك نويبع بأنه تم رفض الرسالة رفضا نهائيا لعدم مطابقتها معمليا، ولم يتم إعدامها أو إعادة تصديرها خلال المدة القانونية.

كما تم تشكيل لجنة لمعاينة الرسالة من الهيئة بمكان التخزين بالمصنع، وتبين للجنة عدم وجود الرسالة بالكامل بالعنوان المذكور، وأفاد صاحب اللجنة بأن الرسالة تم حرقها بالكامل.

وقام بتشكيل لجان الضبط حسن أبو زيد مدير المكتب الفنى للمدير العام، وتكونت لجان الضبط من كل من الأستاذ محمد حجازى والأستاذ أحمد النجار والأستاذ رامى عبدالحميد رؤساء قسم حركه البضائع، تحت إشراف سيد رضوان مدير اإدارة المكافحة عمليات و مصطفى عبدالخالق مدير إداره حركه البضائع و سيد أبوخضير مدير إدارة مكافحة التهرب و أحمد حسن مدير إدارة المكافحة إلتزام

قرر عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع وتحريز المضبوطات وتحرير 3 محاضر تهرب حملت أرقام 54 و 55 و 56 لسنة 2016 والإحالة للنيابة وقام بتحرير المحاضر سامح أبوموسى مدير إدارة الشئون القانونية