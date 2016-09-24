أخبار عاجلة

8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عاطل هارب من 23 حكمًا قضائيًا بالإسماعيلية

Google+ Print
القبض على عاطل هارب من 23 حكمًا قضائيًا بالإسماعيلية القبض على عاطل هارب من 23 حكمًا قضائيًا بالإسماعيلية

>الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية من القبض على عاطل هارب من 23 حكمًا قضائيًا.

 

البداية عندما تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد قيام ضباط تنفيذ الأحكام بالمديرية من ضبط "هانى.ع.م" 33 سنة عاطل، مقيم عزبة الصفيح، دائرة مركز أبو صوير مطلوب التنفيذ عليه فى (23) حكمًا قضائيًا فى قضايا تبديد بإجمالى عقوبة 27 سـنة و7 شهور و18 يومًا.

 

وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365