القبض على عاطل هارب من 23 حكمًا قضائيًا بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية من القبض على عاطل هارب من 23 حكمًا قضائيًا.

البداية عندما تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد قيام ضباط تنفيذ الأحكام بالمديرية من ضبط "هانى.ع.م" 33 سنة عاطل، مقيم عزبة الصفيح، دائرة مركز أبو صوير مطلوب التنفيذ عليه فى (23) حكمًا قضائيًا فى قضايا تبديد بإجمالى عقوبة 27 سـنة و7 شهور و18 يومًا.

وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.