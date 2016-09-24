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القبض على مهربين بالسويس بحوزتهما ربع كيلو هيروين

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القبض على مهربين بالسويس بحوزتهما ربع كيلو هيروين القبض على مهربين بالسويس بحوزتهما ربع كيلو هيروين

>السويس - سيد نون

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء من ضبط ربع كيلو من مخدر الهيروين بحوزة سائق سيارة نقل وزميله قادمين من سيناء فى طريقهما إلى محافظة الشرقية.

كان اللواء اللواء حسن عبد الرسول مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لقطاع القناة وسيناء، تلقى إخطارا من العقيد شريف الخولى رئيس منطقة جنوب سيناء والسويس لمكافحة المخدرات بورود معلومات باستعداد مهربين مخدرات لتهريب كمية من مخدر الهيروين من سيناء.

وبتشكيل فريق أمنى من ضبط مكافحة المخدرات تكون من العقيد مصطفى والرائد محمد عبدالعزيز والرائد أحمد بيومى والرائد أيمن عبيد، تم توقيف سيارة نقل داخل أحد طرق حى الجناين قادمة من سيناء ،وبتفتيش السيارة عثر داخلها على ربع كيلو من مخدر الهيروين.

وبالقبض على سائق السيارة النقل وزميلة اعترفا بجلبهم للمخدرات من سيناء وأنهم كانوا فى طريقهم لنقلها إلى الشرقى.


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مصر 365

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