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برج القوس حظك اليوم السبت 24 سبتمبر 2016

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برج القوس حظك اليوم السبت 24 سبتمبر 2016 برج القوس حظك اليوم السبت 24 سبتمبر 2016

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برج القوس على الصعيد المهنى..

لا تغضب من حديث رؤسائك معك، فلابد من اعترافك بخطئك دون جدال، تعف جيداً ان مستواك اختلف كثيراً عن الفترة السابقة تركيزك المشتت سبب وقوعك فى هذا المأزق، حاول أن تتدارك الأخطاء سريعاً.

 

برج القوس على الصعيد العاطفى ..

لا تبحث عن الأسباب وراء تجاهل الحبيب لمشاعرك، أنت من البداية تعرف صعوبة العلاقة وصعوبة استمرارها، الانسحاب حالياً أفضل كثيراً من البقاء بشكل سلبى لن يؤثر عليك إلا بشكل سلبى يزيد من شعورك بالحزن والاضطهاد.

 

على الصعيد الصحى..

إدمان الإنترنت لا يقل خطورة عن إدمان المخدرات والكحوليات، لابد من زيارة طبيب نفسى حتى لا يتطور الوضع أكثر من ذلك، فالتراكمات ستضر بك كثيراً.

 

توقعات علماء الفلك لمولود القوس..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يتأكد من صدمته فى علاقته العاطفية التى جمعته بأحد الأشخاص غير المتكافئين معه من البداية، ربما يكون طول الوقت هو السبب فى اكتشاب الجانب الخفى الذى لم يظهر بعد بشكل واضح.


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مصر 365

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