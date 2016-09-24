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برج الميزان حظك اليوم السبت 24 سبتمبر 2016

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برج الميزان حظك اليوم السبت 24 سبتمبر 2016 برج الميزان حظك اليوم السبت 24 سبتمبر 2016

>كتبت أسماء زيدان

على الصعيد المهنى

اتسم سلوكك بالتردد الفترة الماضية ولكن قد حان الوقت باتخاذ اجراءات والتخلى عن هذا الموقف إلى الأبد، وعليك اللجوء لاستشارة شخص قريب للنهوض بحياتك العملية والمهنية.

 

على الصعيد العاطفى

 النظام الشمسى والكواكب يجلب الشعور بالبريق فى برجك فتحب بشكل مريح وتشعر الحبيب بأهميته.

 

على الصعيد الصحى

من الضرورى أن تنظم نظام غذائى خاص بك لتقوية مناعتك وحتى لا تكون عرضة للحساسية، فاحرص على تناول أطعمة غنية بالفيتامينات لحمياة صحتك.

 

توقعات علماء الأبراج

فى حين يشير اليوم إلى التمتع سيكون من الحكمة ان تأخذ بعض الوقت فى الصباح لانجاز المهمات المعلقة وتضبط وتنسق الجدول الزمنى الخاص بك مع أفراد الأسرة والزملاء، فيمكنك أيضاً الحصول على بعض الأخبار الجيدة اليوم.


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مصر 365

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