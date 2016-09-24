أخبار عاجلة

8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – تريزيجيه يشارك في هزيمة موسكرون بثلاثية أمام بروج

Google+ Print
بالفيديو – تريزيجيه يشارك في هزيمة موسكرون بثلاثية أمام بروج بالفيديو – تريزيجيه يشارك في هزيمة موسكرون بثلاثية أمام بروج

شارك الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" في هزيمة فريقه موسكرون أمام كلوب بروج بثلاثية دون رد في الجولة الثامنة من الدوري البلجيكي.

ولعب تريزيجيه المباراة كاملة وقدم أداء جيد، وكاد أن يسجل هدفا بضربة رأسية إلا أن حارس كلوب بروج تألق وأخرج الكرة لضربة ركنية.

وتوقفت المباراة في الشوط الأول لأكر من 5 دقائق بسبب إشعال جماهير موسكرون للألعاب النارية والشماريخ.

وبهذه النتيجة يتراجع ترتيب موسكرون للمركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري البلجيكي برصيد 6 نقاط.

وانضم تريزيجيه لصفوف موسكرون بداية الموسم الحالي قادما من أندرلخت على سبيل الإعارة.

شاهد أهداف المباراة من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين