بالفيديو – تريزيجيه يشارك في هزيمة موسكرون بثلاثية أمام بروج

شارك الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" في هزيمة فريقه موسكرون أمام كلوب بروج بثلاثية دون رد في الجولة الثامنة من الدوري البلجيكي.

ولعب تريزيجيه المباراة كاملة وقدم أداء جيد، وكاد أن يسجل هدفا بضربة رأسية إلا أن حارس كلوب بروج تألق وأخرج الكرة لضربة ركنية.

وتوقفت المباراة في الشوط الأول لأكر من 5 دقائق بسبب إشعال جماهير موسكرون للألعاب النارية والشماريخ.

وبهذه النتيجة يتراجع ترتيب موسكرون للمركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري البلجيكي برصيد 6 نقاط.

وانضم تريزيجيه لصفوف موسكرون بداية الموسم الحالي قادما من أندرلخت على سبيل الإعارة.

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