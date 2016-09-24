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محميات البحر الأحمر تصدر ارشادات بشأن التعامل مع القرش الحوتى

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محميات البحر الأحمر تصدر ارشادات بشأن التعامل مع القرش الحوتى محميات البحر الأحمر تصدر ارشادات بشأن التعامل مع القرش الحوتى

>البحر الأحمر - عماد عرفة

نشرت إدارة محميات البحر الأحمر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ارشادات للتعامل مع الحوت القرش الذى تكرر ظهوره مؤخرا وآخرها أمس بمنطقة الفانوس.

وحذرت محميات البحر الأحمر من محاولة لمس أو ركوب أو مطاردة القرش الحوت، وكذلك محاولة تغير مسارة، وعند رصدة السماح للقرش الحوت بالتحرك والتصرف بشكل طبيعى.

كما أكدت محميات البحر الأحمر الحفاظ على مسافة لا تقل عن 3 مترا من أمامه و4 مترا من خلفه لتجنب الإصابة لنفسك أو القرش الحوت.

كما منعت محميات البحر الأحمر، عدم أستخدام فلاش التصوير الفوتوغرافي الذي يضايق القرش الحوت.

وأكد الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر،  أن القرش الحوت ظهرت أنواع منه لأكثر من مرة فى ثلاث مناطق مختلفة بالبحر الأحمر،  بمنطقة بورت غالب بمرسى علم " جزيرة الأخوين " وما بين جبال الجفتون الصغير والكبير،  ومنطقة الفانوس، مؤكدا على أن ذلك يدل على غناء بيئة  البحر الأحمر.

وأضاف غلاب فى تصريح خاص ل" اليوم السابع "،  أن القرش الحوت صديق الانسان المسالم يأتى للبحر الأحمر من المحيط الهندى، مرورا بمضيق باب المندب،  ثم دخولا للبحر الأحمر مؤكدا على انه يصل قى بعض الاحيان للخليج السويس ثم العودة مجددا.

وأوضح غلاب أن القرش الحوت مسالم ويأتى للبحر الأحمر فى هجرته للغذاء على نوع معين من الطحالب.


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