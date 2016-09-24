برج الأسد حظك اليوم السبت 24 سبتمبر 2016

على الصعيد المهني:

حاول التوافق بقدر الإمكان مع وظيفتك الحالية حتى لو لم تكن تُفضلها، حتى تستطيع الإنتاج جيداً أو الحصول على وظيفة أخرى.

على الصعيد العاطفي:

مظهرك وملابسك ستكون سبباً فى اكتساب علاقات جديدة اليوم، استغل الفرصة بشكل صحيح واختر ملابسك بشكل جيد يتلائم معك.

على الصعيد الصحي:

تحتاج الى تناول المزيد من الفواكه الطازجة والعصائر الطبيعية تلك الفترة، والابتعاد عن الاطعمة السريعة.

توقعات علماء الفلك :

تتخذ اليوم قرار هام ومصيرى سيغير جزء كبير من حياتك، عليك التمهل وعدم التسرع فى اتخاذ القرار والتفكير جيداً فى الأمر من كافة الجوانب.