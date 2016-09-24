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برج الدلو حظك اليوم السبت 24 سبتمبر 2016

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برج الدلو حظك اليوم السبت 24 سبتمبر 2016 برج الدلو حظك اليوم السبت 24 سبتمبر 2016

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على الصعيد المهنى

التجارب العملية التى تخوضها ستزيد اليوم ويجب الاستفادة من هذا وتشجيع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة.

 

على الصعيد العاطفى

تستطيع أن تضع حداً للماضى وتبدأ حياة جديدة فيمكنك الآن المضى قدما نحو حياة جديدة.

 

على الصعيد الصحى

الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات وقد تلجأ إلى استهلاك الوجبات المفضلة التى سبق وأعددتها.

 

توقعات علماء الأبراج

يشير الفلك إلى عوائق غير متوقعة تأتى فى مسارك الخاص، فقد تتعرض لاضطرابات تكون عقبة تؤثر على انتاجيتك ومزاجك وقد يصل الامر إلى توقف مشروع خاص بك.


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مصر 365

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