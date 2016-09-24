وزير الشباب والرياضة يكرم أبطال بطولة الأهرام للإسكواش

اختتمت مساء اليوم الجمعة فعاليات بطولة الأهرام الدولية للإسكواش المقامة على سفح الأهرامات خلال الفترة من 17 حتى 23 سبتمبر الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 20 آلف دولار للرجال والسيدات.

واستطاعت رنيم الوليلي المصنفة الخامسة عالميًا، التغلب على زميلتها بالمنتخب الوطني نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا بنتيجة 3- 2 بمجموع الأشواط.

كما استطاع أيضًا كريم عبد الجواد المصنف السادس عالميًا الفوز على زميله بالمنتخب الوطني على فرج المصنف العاشر عالميًا بنتيجة 3- صفر بمجموع الأشواط.

وشهدت المباراتان حضور عدد من الشخصيات العامة كان أبرزها وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، ومحافظ الجيزة كمال الدالي، والفنانه بشرى، والفنان محمود العسيلي، وبطل العالم السابق اللاعب أحمد براده.

وفي نهاية الحفل قام الوزير خالد عبد العزيز بتسليم اللاعبين المشاركين في المباراة النهائية جوائز البطولة.

وشارك في البطولة 56 لاعبًا ولاعبة من 13 دولة، يتنافسون على جوائز إحدى أهم البطولات العالمية على صعيد اللعبة.

المراسل عمر جمال