سرقة معدات وأسلحة نارية وتجهيزات عسكرية من قاعدة جوية جنوب فرنسا

قال «كزافييه تارابو» مدعى عام مارسيليا اليوم الجمعة، إن أسلحة نارية تم سرقتها من قاعدة “ايستر” الجوية بجنوب فرنسا ، وأنه جاري التحقيق مع 3 أشخاص من بينهم عسكرى.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر عسكرى قوله إنه تم إحالة الأمر إلى القضاء إثر اختفاء معدات حساسة وتجهيزات عسكرية، وأن سلاح الجو وجه بفتح تحقيق سريع على مستوى القيادة لتحديد ملابسات الحادث والمسؤولين عنه.

يذكر أنه في يوليو 2015، سرقت كمية من المتفجرات تشمل 180 جهاز تفجير وحوالى 40 قنبلة من قاعدة للجيش فى بلدة ميراماس فى جنوب فرنسا ، الأمر الذى دفع الجيش الفرنسى الى اتخاذ إجراءات طارئة لتأمين مستودعات الذخيرة.

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