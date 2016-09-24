أخبار عاجلة

8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سرقة معدات وأسلحة نارية وتجهيزات عسكرية من قاعدة جوية جنوب فرنسا

Google+ Print
سرقة معدات وأسلحة نارية وتجهيزات عسكرية من قاعدة جوية جنوب فرنسا سرقة معدات وأسلحة نارية وتجهيزات عسكرية من قاعدة جوية جنوب فرنسا

الجيش الفرنسي

قال «كزافييه تارابو» مدعى عام مارسيليا اليوم الجمعة، إن أسلحة نارية تم سرقتها من قاعدة “ايستر” الجوية بجنوب فرنسا ، وأنه جاري التحقيق مع 3 أشخاص من بينهم عسكرى.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر عسكرى قوله إنه تم إحالة الأمر إلى القضاء إثر اختفاء معدات حساسة وتجهيزات عسكرية، وأن سلاح الجو وجه بفتح تحقيق سريع على مستوى القيادة لتحديد ملابسات الحادث والمسؤولين عنه.

يذكر أنه في يوليو 2015، سرقت كمية من المتفجرات تشمل 180 جهاز تفجير وحوالى 40 قنبلة من قاعدة للجيش فى بلدة ميراماس فى جنوب فرنسا ، الأمر الذى دفع الجيش الفرنسى الى اتخاذ إجراءات طارئة لتأمين مستودعات الذخيرة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا