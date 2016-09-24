نائب المستشارة الألمانية ميركل يدعو إلى تنظيم مسيرة سلام لدعم سوريا

دعا زيجمار غابريل وزير الإقتصاد الألمانى ونائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تنظيم مسيرات سلام من أجل سوريا أمام سفارتى الولايات المتحدة وروسيا فى برلين عقب القصف الجوى الأخير الذى استهدف قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة فى سوريا.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم الجمعة أن جابريل أعرب عن غضبه من الهجوم ، وذلك خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الاشتراكى الديمقراطى يوم الثلاثاء الماضى ، وقال " أتفهم المظاهرات المعارضة لاتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبى وكندا (سيتا) ، لكن أين صرخة الرأى العام العالمى ضد الحرب فى سوريا ؟ أين الانتفاضة؟".

وأشارت المجلة الى أن جابريل سيطلب من الأمينة العامة لحزبه كاتارينا بارلى بحث مشاركة المركز الرئيسى للحزب فى تنظيم محتمل لمظاهرات داعية للسلام أمام سفارة البلدين فى برلين ، قائلا "ربما يمكننا أخذ زمام المبادرة".

وأكدت مصادر فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى تصريحات جابريل ، حيث ذكرت أن الهدف هو تسليط الضوء على النزاع المروع فى سوريا ، الذى يودى بحياة المواطنين يوميا.