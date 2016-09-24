غدًا.. الحكم فى الطعن على براءة «محمد السني»

تصدر محكمة النقض، غدًا السبت، حكمها في الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة محمد السنى أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء إبان اندلاع ثورة 25 يناير من تهمة قتل متظاهرى الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير2011.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ وهشام الشافعي وخالد الجندى ونبيل مسعود وبسكرتارية خالد عمر.

وكانت محكمة النقض قد قضت في مايو من العام الماضي بإلغاء حكم الإدانة بحق “السني” وإعادة محاكمته من جديد، وتم تحديد دائرة لنظر اعادة محاكمتة والتي أصدرت حكمها بالبراءة، فطعنت النيابة العامة على حكم البراءة أمام محكمة النقض.

يذكر أن النيابة العامة قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات في القضية رقم 19506 لسنة 2011 بأنه قتل عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد المجني عليه موسى م. م.، أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير، بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميري بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع في قتل أحمد محمد حسن في ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضًا من سلاحه الميري.