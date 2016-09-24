استطلاع.. «كلينتون» تتقدم على «ترامب» بأربع نقاط مئوية قبيل أول مناظرة

أظهر أحدث استطلاع لـ«رويترز/إبسوس» اليوم الجمعة أن المرشحة الديمقراطية بانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون تتقدم بأربع نقاط مئوية على منافسها الجمهوري دونالد ترامب قبيل أول مناظرة بينهما.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري بين 16 و22 سبتمبر أن 41 % من الناخبين المحتملين يؤيدون كلينتون مقابل 37 في المئة لترامب.

وتقدمت كلينتون على ترامب في أغلب الأحيان في الاستطلاعات خلال حملة 2016 بيد أن تقدمها تقلص منذ نهاية مؤتمري الحزبين الديمقراطي والجمهوري في يوليو.

وقبل 6 أسابيع فقط على انتخابات الثامن من نوفمبر ستكون المناظرة التي ستنظم يوم الاثنين المقبل في جامعة هوفسترا في نيويورك الأولى بين ثلاث مناظرات بين المتنافسين للوصول إلى البيت الأبيض.

والمناظرة فرصة كبرى لهما لاستمالة الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد في أعقاب سباق سلبي في معظمه وصف فيه كل منهما الآخر بأنه غير جدير بالثقة ويشكل خطورة على البلاد.