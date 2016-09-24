أخبار عاجلة

8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

السيسي: علاقتنا مع إسرائيل «جيدة جدًا».. وعملية السلام ستحقق الأمن والاستقرار

Google+ Print
السيسي: علاقتنا مع إسرائيل «جيدة جدًا».. وعملية السلام ستحقق الأمن والاستقرار السيسي: علاقتنا مع إسرائيل «جيدة جدًا».. وعملية السلام ستحقق الأمن والاستقرار

الرئيس عبدالفتاح

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العلاقات المصرية الإسرائيلية جيدة جدًا، مشيرًا إلى أنه هناك تنسيق مستمر بين الطرفين.

وأشار الرئيس السيسي في حواره مع «PBS» الأمريكية أثناء تواجده بنيويورك إلى أن إسرائيل سمحت بوجود قوات مصرية لمكافحة الإرهاب في مناطق كان يحظر التواجد بها بسبب معاهدة السلام، مؤكدًا أن إسرائيل تفهمت رغبة في القيام بعمليت جوية على الحدود.

وأوضح السيسي أن وجود دولة فلسطين بجانب دولة إسرائيل سيؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار، لافتًا إلى أن عملية السلام ستؤدي إلى تحقيق تغيرات ملموسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب