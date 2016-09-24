السيسي: علاقتنا مع إسرائيل «جيدة جدًا».. وعملية السلام ستحقق الأمن والاستقرار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العلاقات المصرية الإسرائيلية جيدة جدًا، مشيرًا إلى أنه هناك تنسيق مستمر بين الطرفين.

وأشار الرئيس السيسي في حواره مع شبكة «PBS» الأمريكية أثناء تواجده بنيويورك إلى أن إسرائيل سمحت بوجود قوات مصرية لمكافحة الإرهاب في مناطق كان يحظر التواجد بها بسبب معاهدة السلام، مؤكدًا أن إسرائيل تفهمت رغبة مصر في القيام بعمليت جوية على الحدود.

وأوضح السيسي أن وجود دولة فلسطين بجانب دولة إسرائيل سيؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار، لافتًا إلى أن عملية السلام ستؤدي إلى تحقيق تغيرات ملموسة.