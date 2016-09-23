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للمرة الأولى.. إطلاق برنامج «العباقرة» لتنمية مواهب الطلاب على «القاهرة والناس»

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برنامج العباقرة

برنامج العباقرة

تنفرد فضائية “القاهرة والناس” بعرض برنامج مسابقات جديد، مساء اليوم الجمعة، لتنمية المواهب من طلاب المدارس يحمل عنوان “العباقرة” وذلك في تجربة تلفزيونية مميزة تشهدها للمرة الأولى.

ويحمل البرنامج شعار “التعليم في مصر أولوية أولى” ويعد تجربة جديدة مشوقة تجمع بين العلم والمعرفة الممتزجة بالدهشة والقدرات الفنية المبهرة حيث يتنافس خلاله 128 طالب من المتفوقين بـ 16 من أهم وأعرق المدارس المصرية على مستوى محافظات الجمهورية حيث يستمتعون بمراحله المختلفة في قالب من الإثارة المتجددة مع كل مرحلة.

ينقسم البرنامج إلى 4 فقرات هي” العلم” وتشمل تنمية واختبار الطلاب في مجالات الأدب ،العلوم ، التاريخ والجغرافيا.

أما المرحلة التالية فتتناول المعلومات العامة لديهم وأسئلة الذكاء ومعرفتهم بالرياضة والمشاهير، فيما تحتوي المرحلة الثالثة على تنافس الطلاب في مجالات الفنون مثل السينما، المسرح، الأغاني ، الموسيقى، الفن التشكيلي والنحت، الآثار والمعالم السياحية.

وتضم المرحلة الرابعة والأخيرة فقرة الـ 30 ثانية وعجلة الحظ واختبارات أخرى مختلفة.

فكرة وتقديم البرنامج للكاتب عصام يوسف وإخراج ميلاد أبي رعد، ويعرض “العباقرة” في السابعة مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع على فضائية القاهرة والناس ويمتد لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

جانب من البرنامج

جانب من البرنامج

جانب من البرنامج

جانب من البرنامج

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أونا

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