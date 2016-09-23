وزير الخارجية يجتمع برئيس المجلس الرئاسي الليبي

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، مع السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك خلال مشاركته الحالية في أعمال اجتماعات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تركز بالأساس على الجهود المبذولة لدعم الاستقرار والأمن في ليبيا، ولتنفيذ كافة بنود اتفاق الصخيرات، والدور الهام الذي تضطلع به مصر في مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى التوافق المطلوب من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطني واعتماد مجلس النواب الليبي لها.

وأضاف أبو زيد، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي أعرب خلال اللقاء عن تقديره وتقدير الشعب الليبي بأكمله للدور الهام الذي تقوم به مصر في دعم القضية الليبية وفى دعم الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا على حرص الجانب الليبي على التنسيق والتشاور الكامل مع الجانب المصري بشأن تنفيذ اتفاق الصخيرات.