«شكري» يشارك في اجتماع وزراء خارجية الدول الإفريقية أعضاء مجلس الأمن

شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الإفريقية أعضاء مجلس الأمن، وهم السنغال وانجولا ومصر، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى حرص وزراء خارجية الدول الإفريقية الثلاث على عقد اجتماعات دورية بينهم على هامش المؤتمرات واللقاءات الدولية المختلفة لتنسيق المواقف فيما يتعلق بالموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، وبما يضمن الالتزام بالمواقف الإفريقية المشتركة والتعبير عن مصالح الدول الإفريقية.

وأضاف أبو زيد، أن هذا اللقاء شهد مشاركة وزير خارجية إثيوبيا في الاجتماع لكون إثيوبيا ستنضم إلى عضوية مجلس الأمن في شهر يناير المقبل، حيث تحل محل دولة انجولا.

وشهد الاجتماع التشاور حول عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، وأهمها عملية التصويت التي تتم على اختيار سكرتير عام الأمم المتحدة الجديد، والموضوعات المرتبطة بالقضايا الإفريقية على جدول أعمال المجلس مثل جنوب السودان وبوروندي وغيرها، فضلًا عن الموضوعات المرتبطة بالشرق الأوسط أيضًا مثل ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية.

وقد اتفق وزراء الخارجية على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهم بما يضمن اتساق المواقف الإفريقية والتعبير عن المصالح الإفريقية في أفضل صورة.