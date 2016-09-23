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الزمالك لـ في الجول: لا نتذكر نهائيا الانتصار الرباعي ضد الوداد.. هدفنا الفوز

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الزمالك لـ في الجول: لا نتذكر نهائيا الانتصار الرباعي ضد الوداد.. هدفنا الفوز الزمالك لـ في الجول: لا نتذكر نهائيا الانتصار الرباعي ضد الوداد.. هدفنا الفوز

"لا نتذكر الآن أننا انتصرنا على الوداد 4-0".. هكذا بدأ هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حديثه مع FilGoal.com.

الزمالك يستعد لمواجهة الوداد الرياضي المغربي يوم السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لقاء الذهاب انتهى بانتصار كاسح للزمالك برباعية مقابل لاشيء قربت القلعة البيضاء بشدة من التأهل إلى النهائي.

وتحدث هاني زادة لـFilGoal.com قائلا: "الأجواء جيدة جدا حتى الآن في المغرب. لا يوجد أي أزمات".

وأضاف "لا نتذكر نهائيا الانتصار الرباعي أمام الوداد. الكل نسى ذلك".

وأوضح "هدفنا الآن هو تحقيق الانتصار على الوداد. هذا ما نسعى إليه".

وأشاد عضو مجلس إدارة بالجيل الحالي من الزمالك قائلا: "هذا الجيل يعد أفضل من سافرت معهم. الكل في كامل التركيز ولم يطلب أي لاعب أن يغادر الفندق".

وأتم "الجميع في حالة تركيز كبيرة وهدفنا الانتصار".

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