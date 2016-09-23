السيسى لـ"بى بى إس": منظمات المجتمع المدنى تقدم خدمات ولسنا ضد دورها

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تنظيم عمل منظمات المجمتع المدنى، بـ"أننا نتناول أى موضوع داخل مصر فى الإطار القانونى، ولو كنا نرغب فى إعلاء سيادة القانون يجب أن ننتصر للإطار القانونى، ونوضح الوضع داخل مصر، فنحن لدينا برلمان ينظم عمل منظمات المجتمع المدنى بطريقة محترمة، ولسنا ضد منظمات المجتمع المدنى، ولسنا ضد دروها، ولدينا آلاف من المنظمات تعمل داخل مصر، تقدم الخدمات الجليلة للمجتمع، لكننا نحتاج إلى تنظيم العمل بطريقة جيدة".

وأضاف السيسى خلال حواره شبكة "بى بى إس" الإخبارية الامريكية، لقد توليت منصب رئيس الجمهورية منذ عامين، ومصر كانت فى وضعية عدم استقرار، ونحن ملتزمون بحقوق الإنسان داخل مصر.

وتابع السيسى "عندما كنت فى آخر اجتماع مع وزير الخارجية جون كيرى، أعطيته قوائم الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم، سواء كان إفراجا جنائيا أو سياسيًا".