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"تمريض قناة السويس" مقراً للجمعية المصرية للعلوم بعد إشهارها

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"تمريض قناة السويس" مقراً للجمعية المصرية للعلوم بعد إشهارها "تمريض قناة السويس" مقراً للجمعية المصرية للعلوم بعد إشهارها

>الإسماعيلية – جمال حراجى

 تقرر أن تكون كلية التمريض بجامعة قناة السويس، مقرا للجمعية المصرية لعلوم التمريض بمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الإسماعيلية، والتى تم إشهارها مؤخرا بالرقم 772 لسنة 2016 طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

وأكدت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية أن عمل الجمعية تقديم خدمات ثقافية وعلمية وبيئية، وعقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل وتقديم الاستشارات العلمية المتخصصة وخدمة المجتمع المحلى، وأنه جارى تشكيل مجلس الإدارة والمكون من 11 عضوا.

 وأشارت عميدة تمريض القناه إلى أن الكلية احتفلت بهذا القرار وبجهد الدكتور وليد شعبان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، فى وجود الدكتورة إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسيد محمد الشبراوى أمين الكلية.


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