نقل بعض المدارس بالقليوبية الى أماكن اخرى لعدم الانتهاء من أعمال الصيانة

وأضاف جرامون، في تصريحات صحفية الجمعة، أنه تم نقل مدرسة نبوية موسي إلي مدرسة مجول الإعدادية ،ومدرسة التربية الفكرية إلي مدرسة عمر بن الخطاب،ومدرسة السيدة خديجة إلي مدرسة ناصر ، والشهيد مدحت طلعت إلي كمال الدين حسين ، إضافة إلى أنه جاري نقل مدرسة ميت عاصم لأقرب مدرسة مجاورة.

وقد أكد عدد من أهالى قرية ميت عاصم مركز بنها بمحافظة القليوبية، أن أزمة حقيقية داخل مدرسة الشهيد اسلام فرحات الاعدادية التابعة لإدارة بنها التعليمية، بسبب عدم انتهاء أعمال الصيانة بالمدرسة حتى الآن علي الرغم من بدء الدراسة الأحد بجميع محافظات الجمهورية مستنكرين عدم انتهاء الصيانة بالمدرسة ما سيتسبب في عدم استقرار الطلاب في الدراسة وعدم وجود مدرسة بديلة تستوعب ابنائهم خاصة وانها مدرسة مختلطة، والقرية فقيرة بالمدارس، حيث لا يوجد بها مدرسة واحدة تابعة لهيئة الأبنية التعليمية، فكلها مدارس قديمة تابعة لمجلس مدينة بنها، مطالبين محافظ القليوبية اللواء عمرو عبد المنعم بسرعة التداخل لتحديد مدرسة بديلة للقرية حتى انتهاء أعمال الصيانة.