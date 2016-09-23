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إنبي يسقط في فخ التعادل أمام الشرقية بهدفين لمثلهما في الدوري

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إنبي يسقط في فخ التعادل أمام الشرقية بهدفين لمثلهما في الدوري إنبي يسقط في فخ التعادل أمام الشرقية بهدفين لمثلهما في الدوري

فريق إنبي

تعادل نادي انبي، اليوم الجمعة، مع نظيره الشرقية، إيجابيًا بهدفين لكل منهما ، في المباراة التي جمعتهم على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العام.

وصجل عمرو مرعي الهدف الأول لإنبي في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل حسام حسن للشرقية في الدقيقة 48، ثم أضاف ايكيشيكو الهدف الثاني للشرقية في الدقيقة 55، ثم تعادل عمرو الحلواني للنادي البترولي في الدقيقة 64 من أحداث اللقاء.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد إنبي إلى النقطة 4 في وصافة الدوري، فيما حصد الشرقية أول نقاطه بالدوري ليححتل المركز الحادي عشر.

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