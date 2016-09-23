أخبار عاجلة

8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إنقاذ 35 صيادًا من الغرق بالبحر الأحمر

Google+ Print
إنقاذ 35 صيادًا من الغرق بالبحر الأحمر إنقاذ 35 صيادًا من الغرق بالبحر الأحمر

ارشيفية

مراسل«ONA»:

تمكن اليوم الجمعة، “لنشي إنقاذ” أحدهما تابع لشركة جابكو للبترول والأخر لشركة بتروزيت، من إنقاذ مركب صيد تقل على متنها 35 صيادًا، حيث تعرض محركها لعطل مفاجأ بعرض البحر بمنطقة جبل الزيت، وتم إنقاذ من على متنها من صيادين وجارى سحب المركب لميناء البترول.

وكانت إحدى مراكز الإشارة التابعة لإحدى شركات البترول بمنطقة جبل الزيت، تلقت إشارة استغاثة من مركب صيد يسمى “هدية عز” يفيد تعرض محركاته لعطل مفاجأة بمنطقة جبل الزيت.

وعلى الفور تم الدفع بعدد اثنين من لنشات الانقاذ التابعة لشركات البترول، إحدهما تابع لشركة جابكو، والآخر لشركة بتروزيت وتمكنوا من انقاذ من على متنه المركب الجارى سحبه لرصيف الميناء البترولى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا