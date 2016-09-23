إنقاذ 35 صيادًا من الغرق بالبحر الأحمر

مراسل«ONA»:

تمكن اليوم الجمعة، “لنشي إنقاذ” أحدهما تابع لشركة جابكو للبترول والأخر لشركة بتروزيت، من إنقاذ مركب صيد تقل على متنها 35 صيادًا، حيث تعرض محركها لعطل مفاجأ بعرض البحر بمنطقة جبل الزيت، وتم إنقاذ من على متنها من صيادين وجارى سحب المركب لميناء البترول.

وكانت إحدى مراكز الإشارة التابعة لإحدى شركات البترول بمنطقة جبل الزيت، تلقت إشارة استغاثة من مركب صيد يسمى “هدية عز” يفيد تعرض محركاته لعطل مفاجأة بمنطقة جبل الزيت.

وعلى الفور تم الدفع بعدد اثنين من لنشات الانقاذ التابعة لشركات البترول، إحدهما تابع لشركة جابكو، والآخر لشركة بتروزيت وتمكنوا من انقاذ من على متنه المركب الجارى سحبه لرصيف الميناء البترولى.