بالاسماء.. تعيين ونقل وندب ١٢ قياديًا بمحافظة الأقصر

مراسل«ONA»:

أصدر محمد بدر محافظ الأقصر، عدة قرارات تكليف وتعيين وندب لأشخاص في عدد من المواقع القيادية بالمحافظة.

وشملت القرارات تغييرات في 12 موقع قيادي أبرزها تكليف العميد أحمد طارق مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة للعمل كمستشار لمحافظ الاقصر لشئون النظافة والتجميل وشئون الحملة الميكانيكة وحملة المعدات والاشراف عليهم بجانب عمله وذلك في إطار رفع مستوى النظافة والتجميل بكافة مدن وقري المحافظة واظهار المحافظة بالمظهر اللائق امام زوارها وتطوير اداء الحملة الميكانيكية وحملة المعدات.

شملت القرارات تعيين المهندس رأفت بولس مرقص مديرا للحملة الميكانيكة ومسئولا عن حملة المعدات بالمحافظة وتعيين العميد السيد محمد شبل مديرا لورشة اصلاح المركبات ومسئول الشئون الفنية لها بالمحافظة بالاضافة الي تعيين المهندس محمد محمد الدمرداش مديرا للحملة الميكانيكة الخاصة بالادارة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة.

وذلك في سبيل الارتقاء بمستوي العمل بالحملات الميكانيكة واصلاح السيارات القديمة والمعطلة للاستفادة منها بعد قرار المحافظ بوقف شراء أية سيارات جديدة للحملات الميكانيكية بالمحافظة وترشيد الانفاق ووضع منظومة متكاملة للحملات الميكانيكة بالمحافظة .

كما شملت القرارات التي أصدرها المحافظ بهدف تطوير وتحسين بيئة العمل تعيين كلا من رئيس قرية العديسات بحري بمدينة الطود سيد حسن محمود في وظيفة قائم باعمال مدير عام النظافة والتجميل بمحافظة الأقصر وتعيين مدير المتابعة الميدانية بمدينة البياضية جمال عبد العزيز في وظيفة نائب مدير ادارة المتابعة الميدانية بمحافظة الأقصر بالاضافة الي تكليفه بالاشراف المالي والاداري علي الادارة العامة للنظافة والتجميل .

وتعيين أيمن حسن السيد، قائماً بعمل مدير قطاعات النظافة بالادارة العامة للنظافة والتجميل وتعيين حجاج نبوي جاد الكريم نائباً لرئيس منطقة شمال المحافظة وتعيين محمود محمد فهيم رئيساً لفرقة الانقاذ ومسئولاً عن منظومة جمع المخلفات من المنبع بالادارة العامة للنظافة والتجميل وتعيين رمضان فخري فاضل رئيسا لقطاع شمال للنظافة بمركز ومدينة الزينية وتعيين جابر سهري رئيسا لقطاع المطار للنظافة وندب حنا ابراهيم سليمان للعمل مديرا للامن والنظافة للمدارس والمستشفيات بالمحافظة وذلك في سبيل النهوض بمستوي العمل في قطاعات الامن والنظافة والتجميل بالمحافظة.