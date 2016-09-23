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انتهت الدوري المصري - إنبي 2-2 الشرقية

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انتهت الدوري المصري - إنبي 2-2 الشرقية انتهت الدوري المصري - إنبي 2-2 الشرقية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي والشرقية في الجولة الثانية من الدوري المصري.

المباراة تقام بملعب بتروسبورت الخاص بنادي إنبي.

وفاز إنبي في الجولة الأولى على النصر للتعدين برباعية نظيفة، بينما خسر الشرقية أمام سموحة بهدفين مقابل هدف.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة

جوووووول إنبي يتعادل! عمرو الحلواني يستغل سذاجة دفاع الشرقية ويسجل في الدقيقة 65.

جووووووول كينيث يتقدم للشرقية من انفراد في الدقيقة 55!

جووووول حسام حسن يتعادل للشرقية من ركلة جزاء ارتكبها عمرو طارق.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

جوووووووول عمرو مرعي يسجل لإنبي

انطلاق المباراة

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فيديو اليوم السابع