أخبار عاجلة

8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

غدًا.. وفد إعلامي وسياحي بلجيكي يزور شرم الشيخ

Google+ Print
غدًا.. وفد إعلامي وسياحي بلجيكي يزور شرم الشيخ غدًا.. وفد إعلامي وسياحي بلجيكي يزور شرم الشيخ

شرم الشيخ – أرشيفية

قال إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة “فرع شرم الشيخ”  إن وفدًا إعلاميًا وسياحيًا من بلجيكا يزور شرم الشيخ، غدًا السبت، حتى الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الهيئة لجذب السائحين من مختلف دول العالم وتغيير الصورة الخاطئة عن المدينة.

وأوضح إسلام في تصريح اليوم الجمعة أن الزيارة تهدف إلى تغيير الصورة الذهنية غير الصحيحة لدى السائحين الأوربيين، ومشاهدتهم للواقع الحقيقي عن المقصد السياحي المصري، وإبراز قيمة وأهمية السياحية، ومدى قدرة قوات الأمن على تأمين السائحين خاصة بشرم الشيخ، والتي تتمتع بالأمن الذي يبغيه أي سائح.

وأشار إلى أن مكتب الهيئة بشرم الشيخ يقوم بتنسيق وتنظيم برنامج زيارة للوفد الضيف لتكون بمثابة تجربة شخصية لهم لنقل الصورة الحقيقية والواقعية والتي تساعد على تعديل الصورة الذهنية في أوربا عن المقصد السياحي المصري.

وأوضح أنه من المقرر تنسيق لقاء يجمع بين الوفد البلجيكي ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده بحضور القنصل الفخري البلجيكي بشرم الشيخ للترحيب بهم وإطلاعهم على كافة المميزات الأمنية والسياحية التي تتمتع بها شرم الشيخ عن أي مدينة سياحية أخرى.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب