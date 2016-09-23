غدًا.. وفد إعلامي وسياحي بلجيكي يزور شرم الشيخ

قال إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة “فرع شرم الشيخ” إن وفدًا إعلاميًا وسياحيًا من بلجيكا يزور شرم الشيخ، غدًا السبت، حتى الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الهيئة لجذب السائحين من مختلف دول العالم وتغيير الصورة الخاطئة عن المدينة.

وأوضح إسلام في تصريح اليوم الجمعة أن الزيارة تهدف إلى تغيير الصورة الذهنية غير الصحيحة لدى السائحين الأوربيين، ومشاهدتهم للواقع الحقيقي عن المقصد السياحي المصري، وإبراز قيمة وأهمية مصر السياحية، ومدى قدرة قوات الأمن على تأمين السائحين خاصة بشرم الشيخ، والتي تتمتع بالأمن الذي يبغيه أي سائح.

وأشار إلى أن مكتب الهيئة بشرم الشيخ يقوم بتنسيق وتنظيم برنامج زيارة للوفد الضيف لتكون بمثابة تجربة شخصية لهم لنقل الصورة الحقيقية والواقعية والتي تساعد على تعديل الصورة الذهنية في أوربا عن المقصد السياحي المصري.

وأوضح أنه من المقرر تنسيق لقاء يجمع بين الوفد البلجيكي ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده بحضور القنصل الفخري البلجيكي بشرم الشيخ للترحيب بهم وإطلاعهم على كافة المميزات الأمنية والسياحية التي تتمتع بها شرم الشيخ عن أي مدينة سياحية أخرى.

أ ش أ