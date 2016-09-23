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فحص 50 قائد سيارة وتحرير 627 مخالفة مرورية في أسوان

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فحص 50 قائد سيارة وتحرير 627 مخالفة مرورية في أسوان فحص 50 قائد سيارة وتحرير 627 مخالفة مرورية في أسوان

ارشيفية

مراسل«ONA»:

شنت مديرية أمن أسوان، حملة مرورية مكبرة على شوارع المحافظة؛ لضبط المخالفات المتنوعة تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لأمن أسوان اللواء مجدى موسى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 627 مخالفة مرورية متنوعة بإجمالى مبالغ محصلة 16 ألف و900 جنيه، حيث تم فحص 50 قائد سيارة بكمين غرب أسوان.

وأسفر الفحص عن ضبط 6 حالات إيجابية لتعاطى مخدر ترامادول، وتم تحرير 79 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى 61 مخالفة بإجمالي مبلغ 7900 جنيه، وتحرير 225 مخالفة غرامة، ونش بإجمالى مبلغ 9 آلاف جنيه، وسحب تراخيص 69 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 185 مخالفة متنوعة، وجار اتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة تجاههم.

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