افتتاح قنصلية الدولة في نيويورك

افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة قنصلية في مدينة نيويورك الأمريكية .. وتم تعيين سعادة ماجد السويدي في منصب القنصل العام للدولة .

شهد حفل الافتتاح كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وسعادة يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية و نخبة من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال .

ويأتي افتتاح قنصلية نيويورك - التي تعد الثانية للدولة في الولايات المتحدة بعد قنصلية لوس أنجلوس - في إطار تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين .

وقالت معالي ريم الهاشمي في كلمة بهذه المناسبة " إن مدينة نيويورك مركز عالمي للأعمال والتجارة مما يجعلها جزءا لا يتجزأ من الشراكة المتوسعة السريعة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وإن هذا الإنجاز يمكن بلدينا من مواصلة بناء علاقات قوية هنا في نيويورك .. التي تعد واحدة من أكبر خمس جهات مصدرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .

وهي أيضا أكبر ميناء في الولايات المتحدة للتجارة مع الإمارات العربية المتحدة حيث ارتفع إجمالي حجم التجارة من 626 مليون دولار في 1999 الى 1,9 مليار دولار في عام 2014.

ونوهت الى ان التواصل الثقافي بين البلدين في نمو متزايد من خلال الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية الأمريكية مع نظيراتها في الإمارات العربية المتحدة ومنها الشراكة مع جامعة نيويورك لافتتاح جامعة نيويورك أبوظبي مما يساهم في إيصال المناهج الدراسية لجامعة نيويورك للفنون الحرة والعلوم لجمهور عالمي ويساعد على تدريب الجيل القادم من القادة الدوليين.

من جهته قال سعادة ماجد السويدي القنصل العام للدولة خلال حفل الافتتاح ان " لدينا الكثير من الأمور المشتركة ابتداء من أعمال التجارة الى الأزياء وصولا الى التعليم..فكثير من المواطنين خاصة الطلاب يأتون إلى مدينة نيويورك في كل عام لتحقيق طموحاتهم الوظيفية" .

وفي بيان تلقته /وام/ اشار الى ان السويدي سيلعب دورا فاعلا في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز العلاقات التجارية وزيادة التبادلات الثقافية وتعزيز التعاون بين الإمارات العربية المتحدة والساحل الشرقي للولايات المتحدة .

ورغم أن الافتتاح الرسمي للقنصلية تم هذا الأسبوع الا انها دخلت فعليا في العديد من الشراكات الاجتماعية خلال الأشهر الستة الماضية ومنها مكتب عمدة مدينة نيويورك للشؤون الدولية وإدارة شرطة نيويورك ونادي مدينة نيويورك لكرة القدم.

وستوفر قنصلية نيويورك بالإضافة إلى دعم شراكة البلدين على مستوى الأعمال والحكومة والمجتمع.. الخدمات القنصلية والوثائق الدبلوماسية والموارد من أجل التجارة والتبادل التجاري .كما ان دولة الامارات العربية المتحدة بصدد الإعلان عن الافتتاح الرسمي لقنصليتي الدولة في كل من ولايتي بوسطن وهيوستن في وقت لاحق من هذا العام.