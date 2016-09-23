"البيئة": قرش رأس نصرانى بشرم الشيخ يشكل خطرا على الإنسان وننصح بالحذر منه

أكدت وزارة البيئة أن القرش الذى ظهر فى منطقة رأس نصرانى بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء وتداول نشطاء مقطع فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ويظهر فيه قيام عدد من السياح والمصطافين بمطاردته بدون توخى أ الحذر فى التعامل مع هذه الأنواع التى قد تشكل خطراً على حياة الإنسان.

وأوضحت الوزارة أنه من نوع oceanic white tip shark أبيض الطرف المعروف بالقرش المحيطى والذى يصنف بأنه خطير ويتميز باللون البنى وجسم ممتلئ وطويل ويتميز باللون الأبيض فى أطراف زعانفه كلها وزعنفته الصدرية من اكبر زعانف اسماك القرش على الإطلاق.

وأضافت الوزارة فى بيان لها أن العاملين بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة توجهوا إلى المنطقة وتواصلوا مع الغواصين والمرشدين ورؤساء المراكب السياحية بالمنطقة للحصول على مقاطع الفيديو التى تم التقاطها للقرش لتحليلها والتعرف على سلوكه ونوعه، مؤكدة أنه قرش معروف بسلوكه الهجومى ويعيش فى المياه الدافئة والمعتدلة ويتعرض للصيد الجائر وأعداده فى تناقص ملحوظ نظرا للإقبال الشديد لاستخدام زعنفته فى الطعام ومعرض لخطر الانقراض طبقا لتصنيف الاتحاد الدولى لصون الطبيعة.

وأشارت الوزارة ، الى أنها قامت بالتنبيه على الغواصين والمرشدين ورؤساء المراكب السياحية بالمنطقة بعدم نزول الماء أو إحداث الضوضاء أو التواصل المباشر مع أسماك القرش فى حالة ظهورها بغض النظر عن مستوى خطورتها، وعلى جانب آخر يقوم المتخصصين من الوزارة بعمل مرور دورى ومتابعة لمنطقة ظهور القرش لضمان عدم وقوع أى حوادث.

وأكدت الوزارة أن التصرف الذى انتهجه السائحون بالنزول إلى منطقة وجود القرش ومطاردته خصوصا مع هذا النوع من القروش هو أمر فى غاية الخطورة والتهور ، وذلك نظرا لاقتراب السائحين بشكل غير حذر من القرش بل ومطاردته والغطس بالقرب منه ومحاولة لمسه وكان من الممكن جدا أن يتعرضوا للإيذاء البدنى نتيجة عدم توقع سلوك القرش فى ظل تلك الأفعال الاستفزازية له.