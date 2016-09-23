رافينيا بديل ميسي في قائمة برشلونة لمواجهة خيخون

(إفي): دخل لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا بدلا من النجم الأرجنتيني المصاب ليونيل ميسي في قائمة برشلونة التي اختارها لويس إنريكي، المدير الفني، لمواجهة سبورتنج خيخون غدا السبت على ملعب "المولينون" في الجولة السادسة من الليجا.

ويعد رافينيا هو الاسم الوحيد الجديد الذي شهدته قائمة البلاوجرانا والتي يغيب عنها للمرة الرابعة على التوالي المدافع أليكس فيدال، في الوقت الذي تواصل فيه غياب المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الذي يعاني من إصابة في الركبة حرمته من المشاركة في المباراة الماضية أمام أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى الحارس جوردي ماسيب لأسباب فنية.

وعلى الرغم من مشاركته في تدريبات الفريق بعد تعرضه لنزلة برد قوية حالت دون إكماله المباراة الماضية أمام الأتلتي حتى النهاية، ألمح لويس إنريكي خلال المؤتمر الصحفي اليوم إلى عدم الدفع أساسيا بسرجيو بوسكيتس خلال مباراة السبت.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي: مارك أندير تير شتيجن وياسبر سيليسين وسرجي روبرتو وجيرارد بيكيه وخابيير ماسكيرانو وجيريمي ماتيو وجوردي ألبا ولوكاس ديني وسرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وأندريس إنييستا وأندريه جوميش ودنيس سواريز ورافينيا الكانتارا ولويس سواريز وأردا توران ونيمار وباكو ألكاسير.

ويدخل البرسا اللقاء وفي جعبته 10 نقاط يحتل بها المركز الثالث بفارق نقطة خلف إشبيلية الثاني و3 خلف ريال مدريد المتصدر، فيما يحتل سبورتنج خيخون المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.