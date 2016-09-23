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بالفيديو - الحكم يحرم تريزيجيه من ركلة جزاء أمام بروج

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بالفيديو - الحكم يحرم تريزيجيه من ركلة جزاء أمام بروج بالفيديو - الحكم يحرم تريزيجيه من ركلة جزاء أمام بروج

حرم حكم مباراة موسكرون وكلوب بروج، محمود حسن "تريزيجيه" من ركلة جزاء صحيحة في المباراة.

ويحل كلوب بروج ضيفا على موسكرون في الجولة الثامنة من الدوري البلجيكي.

وتلقى موسكرون هدفا في الدقيقة 19 من المباراة، لتشعل جماهيره الألعاب النارية والشماريخ وتلقيها في أرض الملعب ما جعل الحكم يأمر بإيقاف المباراة. (طالع التفاصيل)

وفي الدقيقة 34 توغل تريزيجيه داخل منطقة الجزاء قبل أن يرسل عرضية أوقفها مدافع بروج بيده ليخرجها إلى ركنية وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي موسكرون.

واعترض لاعبو موسكرون وتريزيجيه بشدة على لقطة لمسة اليد داخل منطقة الجزاء.

شاهد اللقطة

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فيديو اليوم السابع

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