مانشستر سيتي يعلن إصابة «كومباني» خلال مباراة سوانسي سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن قائد الفريق فينسنت كومباني ، أصيب بانتكاسة أخرى بعد إصابته خلال الفوز على سوانسي سيتي في كأس رابطة المحترفين.

وبعد إصابته في عضلات الفخذ في هزيمة السيتي 1 – صفر أمام ريال مدريد في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، في مايو الماضي، عاد كومباني للعب يوم الأربعاء لكنه غادر الملعب قبل النهاية.

وذكر النادي في بيان بموقعه على الإنترنت “يتلقى قائد سيتي كومباني العلاج من إصابة في عضلات أعلى الفخذ مني بها في الفوز على سوانسي في كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء”، مضيفًا ”لم يتحدد أي موعد بعد لعودته”.

وأكد السيتيزن أن الإصابة ليست تكرارًا لإصابة ربلة الساق التي عانى منها المدافع البلجيكي في أغلب فترات الموسم الماضي.