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وزير النقل الروسى يلتقى الرئيس السيسى الأسبوع المقبل لمناقشة أمن الطيران

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وزير النقل الروسى يلتقى الرئيس السيسى الأسبوع المقبل لمناقشة أمن الطيران وزير النقل الروسى يلتقى الرئيس السيسى الأسبوع المقبل لمناقشة أمن الطيران

>كتب مؤمن مختار

أعلنت وزارة النقل الروسية أن الوزير مكسيم سوكولوف سيلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع المقبل، لمناقشة قضايا أمن الطيران.

وأوضحت الوزارة الروسية وفقا لما نقلته وكالة "نوفستى" الروسية أن زيارة الوزير الأسبوع المقبل تهدف لمناقشة التعاون المصرى الروسى فى مجال أمن الطيران المدنى، وتحقيق الإجراءات الرامية إلى استئناف حركة الطيران بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن العاصمة الروسية موسكو استضافت اليوم الجمعة اجتماع نائب وزير النقل فى الاتحاد الروسي نيكولاي زاخريابين، مع وزير الطيران المدنى المصرى شريف فتحى.


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