مباشر الدوري المصري - إنبي 1-2 الشرقية.. بوووووم كينيث يتقدم للشرقية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي والشرقية في الجولة الثانية من الدوري المصري.

المباراة تقام بملعب بتروسبورت الخاص بنادي إنبي.

وفاز إنبي في الجولة الأولى على النصر للتعدين برباعية نظيفة، بينما خسر الشرقية أمام سموحة بهدفين مقابل هدف.

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جووووووول كينيث يتقدم للشرقية من انفراد في الدقيقة 55!

جووووول حسام حسن يتعادل للشرقية من ركلة جزاء ارتكبها عمرو طارق.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

جوووووووول عمرو مرعي يسجل لإنبي

انطلاق المباراة