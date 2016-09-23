أخبار عاجلة

8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حكاية علي فرج - ' الصغير ' المخضرم الذي عاش أفضل لحظاته بسبب الأهلي ولشبونة

Google+ Print
حكاية علي فرج - ' الصغير ' المخضرم الذي عاش أفضل لحظاته بسبب الأهلي ولشبونة حكاية علي فرج - ' الصغير ' المخضرم الذي عاش أفضل لحظاته بسبب الأهلي ولشبونة

ليلة رائعة مرت على حارس المرمى علي فرج. يتصدى لركلتي جزاء ويقود بتروجيت للتعادل أمام الداخلية. ومن هنا نسلط الضوء على المتألق علي فرج.

بتروجيت تعادل أمام الداخلية بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وتصدى علي فرج لركلتي جزاء أمام الداخلية ليقود فريقه لتحقيق التعادل.

المخضرم "الصغير"

منذ أكثر من 12 عاما ويتردد اسم علي فرج دائما في مباريات الدوري المصري الدرجة الأولى، ومن هنا أعتقد البعض أن الحارس "المخضرم" عمره يفوق الـ40/45 سنة!.

ولكن ما لم يعلمه البعض أن علي فرج لم يتخط الـ32 من العمر.

لعب بقميص حرس الحدود وتليفونات بني سويف والاتحاد السكندري وسموحة وأخيرا بتروجيت.

فما سر الاستمرار الدائم في الدوري المصري واعتقاد البعض لكبر سنه؟

هنا تحدث علي فرج مع FilGoal.com في وقت سابق قائلا: "بدأت في اللعب كحارس مرمى في سن مبكر للغاية، ولذلك اعتقد البعض أنني كبير في السن. أنا عمري 32 سنة فقط".

وأضاف "والدي وزوجتي هما سبب استمراري في الملاعب. والدي دائما يريد أن يفخر بي، ولذلك أسعى دائما لفعل ذلك".

الفترة الأفضل

علي فرج بدأ مع أسمنت السويس ومنه انتقل إلى حرس الحدود ليقضي الفترة الأفضل منذ 2004 وحتى 2012.

وفي تلك الفترة قاد حارس حرس الحدود فريقه للتتويج بكأس على حساب الأهلي.

وعن هذا اللقاء، قال علي فرج: "قضيت فترة ذهبية مع حرس الحدود. هي الفترة الذهبية الأفضل الأولى في حياتي وبالتحديد في 2010 والتتويج بالكأس أمام الأهلي".

في 2010 تألق علي فرج وقاد الحدود للفوز على الأهلي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1.

لمسة علي فرج بعدها القائم يحرم محمد فضل من تسجيل ركلة جزاء ثالثة للأهلي. ركلة كتبت بعدها تتويج الحدود.

الذهبية الثانية

وماذا عن الفترة الذهبية الثانية لعلي فرج في الدوري؟ هنا اختلف الحديث واختلف الفريق.

علي فرج وفترة ذهبية مع الاتحاد السكندري.

وشارك علي فرج أمام سبورتنج لشبونة في احتفالية مئوية نادي الاتحاد السكندري.

بالتأكيد مباراة لن ينساها علي فرج.

ويواصل علي فرج حديثه قائلا: "شاركت في مئوية الاتحاد. دخلت التاريخ لمدة 100 سنة مقبلة".

الأسوأ

بالتأكيد ليس كل ما مرة به علي فرج في الدوري كان لحظات سعيدة، فمتى شعر حارس بتروجيت الحالي بالإحباط؟

علي فرج جلس على مقاعد بدلاء سموحة الموسم الماضي ولم يشارك مع الفريق الذي تولى قيادته وقتها حلمي طولان.

ويتحدث فرج لـFilGoal.com عن تلك الفترة قائلا: "هي أسوأ اللحظات التي مرت علي في الدوري".

وأتم "لم أعتد على البقاء حبيسا على مقاعد البدلاء. وكنت كذلك مع سموحة. كانت اللحظة الأسوأ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب