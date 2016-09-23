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في الجول كلاسيك – حسام حسن يخطف مازيمبي ويصعد بالزمالك لنهائي إفريقيا بعد غياب

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بعد 4 دقائق فقط من تسجيل مازيمبي هدفه الأول في الزمالك استطاع عبد الحليم علي إحراز التعادل لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ويعود الزمالك لمصر بتعادلا ثمينا من الكونجو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عرضية مميزة من طارق السيد قابلها عبد الحليم علي بقدمه اليمنى في مرمى مازيمبي مسجلا الهدف الثمين.

الزمالك الغائب عن نهائي إفريقيا منذ 6 سنوات يقترب أكثر من التأهل للنهائي بعدما تعادل خارج ملعبه مع مازيمبي بهدف لكل فريق ويخوض مباراة العودة على ملعبه ووسط جماهير في القاهرة.

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النهائي الأخير الذي خاضه الزمالك في دوري أبطال إفريقيا كان عام 1996 أمام فريق شوتينج ستارز النيجيري، والذي فاز به الأبيض بركلات الترجيح الشهيرة.

استمر تألق عبد الحليم علي في مباراة العودة ورغم أنه لم يسجل لكنه كان سببا في فوز الزمالك بهدفين على مازيمبي.

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المباراة تنطلق وستاد القاهرة ممتلئ بالجماهير البيضاء وينطلق عبد الحليم علي داخل منطقة جزاء مازيمبي ليحصل على ركلة جزاء نفذها حسام حسن بنجاح مسجلا الهدف الأول في الدقيقة الرابعة.

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وعاد عبد الحليم علي ليصنع هدف الزمالك الثاني في المباراة بعدما انطلق أمام منطقة جزاء مازيمبي ومرر الكرة لحسام حسن الذي سجل الهدف الثاني له وللأبيض في الدقيقة 36 من المباراة مؤكدا تتأهل الزمالك للنهائي.

مجلة الأهرام الرياضي في عددها رقم 674 الصادر يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2002 عنونت تأهل الزمالك للنهائي "حاجز واحد ويتوج الزمالك.. فارس فرسان إفريقيا".

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بعد ذلك فاز الزمالك على الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة بالهدف الشهير الذي سجله تامر عبد الحميد ليتوج الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه.

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