ضربة قوية.. إصابة كوكا واستبعاده من قائمة براجا

خرج أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر وفريق سبورتنج براجا من قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فيتوريا سيتوبال.

ويحل فيتوريا ضيفا على براجا يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري البرتغالي.

وأعلن النادي البرتغالي عبر موقعه الرسمي غياب كوكا عن المباراة بسبب الإصابة.

وأوضح براجا تعرض كوكا لإصابة في عضلة الفخذ اليسرى مع عدم تحديد موعد عودته إلى الملاعب.

وكان منتخب مصر قد ضم بين صفوفه أحمد حسن كوكا استعدادا لمواجهة الكونجو في بداية مشوار تصفيات كأس العالم.

ولعب كوكا 7 مباريات هذا الموسم بقميص براجا والذي يتولى قيادته جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي الأسبق.

وسجل مهاجم منتخب مصر هدفا وصنع أخر في بداية الموسم الحالي مع براجا.