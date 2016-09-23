أخبار عاجلة

8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. «شكري» يشارك في اجتماع الرباعية الدولية الخاص بالقضية الفلسطينية

Google+ Print
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية شارك صباح اليوم الجمعة، في اجتماع الرباعية الدولية الخاص بالقضية الفلسطينية، وذلك بناء على دعوة وجهتها اللجنة الرباعية إلى كل من وفرنسا للمشاركة في جزء من الاجتماع.

واستعرض “شكري” الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى طاولة المفاوضات، كما استعرض التقييم العربي والفلسطيني للتقرير الأخير للرباعية الدولية، والذي تم استقباله بفتور وانتقاد عربي نتيجة ما تضمنه من عناصر اعتبرها الجانب العربي تحيد عن المواقف الدولية وقرارات الشرعية الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بموضوع الاستيطان وعدم شرعيته أو قانونيته.

وأضاف “أبو زيد”، أن الاجتماع انتهى باعتماد بيان صادر عن أعضاء الرباعية الدولية، أكد على أهمية التزام الأطراف بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الأخير للمجموعة، ويعرب عن القلق تجاه استمرار عمليات الاستيطان من جانب الإسرائيلية، واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، فضلًا عن القلق تجاه العودة إلى العنف بين الجانبين ومطالبة الطرفين بضبط النفس والتوقف عن عمليات التحريض، كما أكد البيان على التزام الرباعية الدولية بحل تفاوضي وشامل وعادل على أساس قراري مجلس الأمن رقمي 242و 338.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب