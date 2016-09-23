بالصور.. «شكري» يشارك في اجتماع الرباعية الدولية الخاص بالقضية الفلسطينية

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية شارك صباح اليوم الجمعة، في اجتماع الرباعية الدولية الخاص بالقضية الفلسطينية، وذلك بناء على دعوة وجهتها اللجنة الرباعية إلى كل من مصر وفرنسا للمشاركة في جزء من الاجتماع.

واستعرض “شكري” الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى طاولة المفاوضات، كما استعرض التقييم العربي والفلسطيني للتقرير الأخير للرباعية الدولية، والذي تم استقباله بفتور وانتقاد عربي نتيجة ما تضمنه من عناصر اعتبرها الجانب العربي تحيد عن المواقف الدولية وقرارات الشرعية الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بموضوع الاستيطان وعدم شرعيته أو قانونيته.

وأضاف “أبو زيد”، أن الاجتماع انتهى باعتماد بيان صادر عن أعضاء الرباعية الدولية، أكد على أهمية التزام الأطراف بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الأخير للمجموعة، ويعرب عن القلق تجاه استمرار عمليات الاستيطان من جانب الحكومة الإسرائيلية، واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، فضلًا عن القلق تجاه العودة إلى العنف بين الجانبين ومطالبة الطرفين بضبط النفس والتوقف عن عمليات التحريض، كما أكد البيان على التزام الرباعية الدولية بحل تفاوضي وشامل وعادل على أساس قراري مجلس الأمن رقمي 242و 338.