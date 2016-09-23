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لافروف: نريد أدلة على أن التحالف بقيادة أمريكا له تأثير على المعارضة السورية

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لافروف: نريد أدلة على أن التحالف بقيادة أمريكا له تأثير على المعارضة السورية لافروف: نريد أدلة على أن التحالف بقيادة أمريكا له تأثير على المعارضة السورية

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي – رويترز

قال وزير الخارجية الروسي “سيرجي لافروف” اليوم الجمعة، إنه يريد أن يرى دلائل على أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، له تأثير على جماعات المعارضة المسلحة في سوريا على الأرض، لضمان نجاح أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبحسب رويترز قال لافروف “نريد أن نرى أي علامة تثبت أن التحالف له تأثير على من بالأرض في مواجهة ”، مضيفًا أن أي هدنة ستكون عديمة الجدوى إذا لم يتم فصل جماعات المعارضة عن متشددي جبهة النصرة.

ولم يشر لافروف إلى أي تقدم محتمل بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في وقت سابق اليوم الجمعة.

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