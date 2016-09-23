إصابة 5 أشخاص فى حادث تصدم بـ «رأس سدر»

أصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم سيارتين على بعد 5 كيلو من رأس سدر، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس سدر العام.

تلقى رئيس غرفة العمليات بمديرية الصحة بجنوب سيناء، إخطارًا من الدكتور عادل الصافوري، مدير مستشفى رأس سدر العام، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على بعد 5 كيلو من رأس سدر السيارة رقم 16957ملاكى جنوب سيناء مع سيارة مجهولة الهوية.

وأسفر الحادث عن إصابة مريم سالم عيد 19 عامًا، عطا الله مسعد محمد 23 عامًا، أزهار سالم محمد 23 عاما، أسماء سالم عيد 22 عامًا، على محمد عيد 19 عامًا وهم من طور سيناء.

> وجار عمل الفحوصات اللازمة بالمستشفى وتلقى العلاج.