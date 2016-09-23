أخبار عاجلة

8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصدم بـ «رأس سدر»

Google+ Print
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصدم بـ «رأس سدر» إصابة 5 أشخاص فى حادث تصدم بـ «رأس سدر»

أرشيفية

أصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم سيارتين على بعد 5 كيلو من رأس سدر، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس سدر العام.

تلقى رئيس غرفة العمليات بمديرية الصحة بجنوب سيناء، إخطارًا من الدكتور عادل الصافوري، مدير مستشفى رأس سدر العام، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على بعد 5 كيلو من رأس سدر السيارة رقم 16957ملاكى جنوب سيناء مع سيارة مجهولة الهوية.

وأسفر الحادث عن إصابة مريم سالم عيد 19 عامًا، عطا الله مسعد محمد 23 عامًا، أزهار سالم محمد 23 عاما، أسماء سالم عيد 22 عامًا، على محمد عيد 19 عامًا وهم من طور سيناء.
> وجار عمل الفحوصات اللازمة بالمستشفى وتلقى العلاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا