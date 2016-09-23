«التضامن»: عودة 1491 حاج جمعيات اليوم.. وتعويض مادي لـ 4 فقدوا أموالهم

قال محمد عثمان رئيس بعثة حج التضامن، إن لجنة الرعاية بالبعثة قدمت تعويضًا ماليًا لـ 4 حجاج الذين فقدوا أموالهم، بقيمة 25 ريال سعودي يوميًا لكل منهم، وهؤلاء هم الحاجة وفاء أحمد سعد الشيخ من القليوبية، والحاجة حنان محمد أحمد عتيق من القاهرة، والحاجة انشراح سعد عمر من المنيا، والحاجة صفية عبدالله محمود من أسوان.

وأشار عثمان إلى أن هناك حالتين لحجيج الجمعيات مازالا محتجزين بالمستشفيات لتلقي الرعاية الطبية وموجودان بمستشفى جدة العام، ومستشفى الملك عبد العزيز، وهما حالة الحاج طلعت عبد الخالق أحمد من القاهرة، والمحتجز بسبب مشاكل صحية بالقلب، والحاجة نفيسة علي إسماعيل الصعيدي من أسيوط، والمحتجزة بسبب التهاب رئوي.

و كانت البعثة الرسمية لحج التضامن قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد حالات الوفيات بين حجاج الجمعيات الأهلية ليصل إلى 5 حالات، وذلك بعد وفاة الحاج هاني محمد عبد السلام، 58 سنة، من حجاج محافظة القاهرة، والذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة، وتم دفنه بالأراضي السعودية عقب موافقة ذويه.

وفي سياق متصل تتوالى عودة الحجيج من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن خلال هذه الأيام، ومن المنتظر أن تستمر رحلات المغادرة حتى نهاية الشهر الجاري.

ويقدر إجمالي حجيج الجمعيات الأهلية المقرر عودتهم اليوم 1491 حاجًا، وهم من محافظات القاهرة، وأسيوط، والدقهلية، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والجمعيات المركزية.

وقال عثمان إن 376 حاجًا سيغادرون من مطار جدة، و1115 حاجًا من المدينة المنورة، عائدين بسلامة الله إلى أرض الوطن، خاصة مع التزام الحجيج بالتعليمات الخاصة بالمغادرة والأوزان، مؤكدًا على أنه تم توجيه أعضاء اللجان بمطاري جدة والمدينة المنورة إلى ضرورة تذليل أية مشاكل قد تواجه الحجيج وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

وأشار رئيس بعثة حج التضامن إلى أن رحلات المغادرة وتأمين عمليات العودة تتم في سهولة ويسر، خاصة مع التزام الحجيج بالتعليمات الخاصة بالمغادرة والأوزان، موضحًا أنه تم توجيه أعضاء اللجان بمطاري جدة والمدينة المنورة إلى ضرورة تذليل أية مشاكل قد تواجه الحجيج وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.