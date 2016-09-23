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مصرع 4 أطفال وإصابة والدهم فى انفجار اسطوانة بوتاجاز بسوهاج‎

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مصرع 4 أطفال وإصابة والدهم فى انفجار اسطوانة بوتاجاز بسوهاج‎ مصرع 4 أطفال وإصابة والدهم فى انفجار اسطوانة بوتاجاز بسوهاج‎

ارشيفية

مراسل«ONA»:

تفحم أربعة أطفال أشقاء، تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 15 سنة، وأصيب والدهم بحروق متفرقة بالجسم، فى انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل شقة بالطابق الثانى فى منزل مكون من أربعة طوابق، وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى البلينا المركزى.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وكان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغاً من إدارة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق بعقار مكون من 3 طوابق ووجود متوفين .

بالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، بتمكن قوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء السعيد مدير إدارة الحماية المدنية، بعد الدفع بسيارتى إطفاء، من السيطرة على حريق نشب بشقة بالطابق الثانى بمنزل مكون من 4 طوابق بناحية قرية برديس، نتج عنه تفحم “آية.م.ح.ع” وأشقائها “آلاء” و”نور” و”عرفة”، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 15 سنة، بينما أصيب والدهم بحروق متفرقة بالجسم.

تم نقل المتوفين والمصاب لمستشفى البلينا المركزى .

وأشارت التحريات إلى أن سبب الحريق انفجار اسطوانة بوتاجاز بالمنزل نتج عنها إحتراق محتويات الشقة، وجار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة لتتولى التحقيق.

 

 

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