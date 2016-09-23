ضبط 10 بنادق ورشاشات إسرائيلية بحملة مكبرة بـ «أسيوط»

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، من ضبط 10 بنادق رشاشات إسرائيلية، وذلك خلال حملة مكبرة بمركز ساحل سليم لضبط الخارجين على القانون من حائزى الاسلحة النارية

> الغير مرخصة والمتاجرين فيها.

تلقى اللواء «عاطف قليعى مدير» أمن أسيوط، اخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد ضبط “ع . ك . ع” 33 سنة، حاصل علي دبلوم ومقيم بالغريب، دائرة مركز ساحل سليم وبحوزته رشاش إسرائيليي، وتم ضبط “م . ج . م” 23 سنة، حاصل علي دبلوم ومقيم التناغة، وبحوزته بندقية آلية وخرطوش محلية.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمه وجارى العرض على النيابة.