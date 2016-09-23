مارك زوكربيرغ وزوجته يقدّمان 3 مليارات دولار لعلاج أمراض الأطفال

تعهّد مارك زوكربيرغ Mark Zuckerberg، الرئيس التنفيذي لموقع "فيسبوك"، وزوجته بريسيلا تشان Priscilla Chan، بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار لخطة تهدف لعلاج ومكافحة ومراقبة كلّ الأمراض، التي تُصيب من هم في عمر أطفالهم، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وتشمل الاستثمارات إقامة مركز لعلوم الأحياء يُطلق عليه اسم "بيوهاب"، وخططاً لصنع رقائق إلكترونية تشخّص الأمراض وتراقب تدفق الدم ورسم خريطة عن أنواع الخلايا في الجسم.

وسيقدّم زوكربيرغ وتشان 600 مليون دولار على مدار 10 أعوام لصالح المركز البحثي الذي سيستعيّن بباحثين من جامعات كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وكاليفورنيا في بيركلي وستانفورد.

وسيكون أول مشروعين بالمركز إعداد أطلس بالخلايا التي تتحكّم في الأعضاء الرئيسية بالجسم، ومبادرة لمكافحة الأمراض المعدية لتطوير أدوات واختبارات وأمصال واستراتيجيات جديدة في محاربة الأمراض ومنها الإيدز والإيبولا وزيكا.

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