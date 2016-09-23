أخبار عاجلة

8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مارك زوكربيرغ وزوجته يقدّمان 3 مليارات دولار لعلاج أمراض الأطفال

Google+ Print

الجمعة 23-09-2016 14:39

تعهّد مارك زوكربيرغ Mark Zuckerberg، الرئيس التنفيذي لموقع "فيسبوك"، وزوجته بريسيلا تشان Priscilla Chan، بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار لخطة تهدف لعلاج ومكافحة ومراقبة كلّ الأمراض، التي تُصيب من هم في عمر أطفالهم، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وتشمل الاستثمارات إقامة مركز لعلوم الأحياء يُطلق عليه اسم "بيوهاب"، وخططاً لصنع رقائق إلكترونية تشخّص الأمراض وتراقب تدفق الدم ورسم خريطة عن أنواع الخلايا في الجسم.

وسيقدّم زوكربيرغ وتشان 600 مليون دولار على مدار 10 أعوام لصالح المركز البحثي الذي سيستعيّن بباحثين من جامعات كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وكاليفورنيا في بيركلي وستانفورد.

وسيكون أول مشروعين بالمركز إعداد أطلس بالخلايا التي تتحكّم في الأعضاء الرئيسية بالجسم، ومبادرة لمكافحة الأمراض المعدية لتطوير أدوات واختبارات وأمصال واستراتيجيات جديدة في محاربة الأمراض ومنها الإيدز والإيبولا وزيكا.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي