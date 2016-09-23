القبض على عاطل وبحوزته 15 لفافة بانجو بـ «الدقهلية»

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة الكردي بمحافظة الدقهلية، القبض على عاطل وبحوزته 15 لفافة من نبات البانجو المخدر قبل قيامه بترويجها على عملائه بنطاق المركز.

تلقى اللواء «مصطفى النمر» مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مجدي القمري مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز الكردى عن قيام أيمن. ن. ب، عاطل، ومقيم بمركز ميت سلسيل ومطلوب ضبطه وإحضاره بالعديد من القضايا بالإتجار بالمواد المخدرة.

تم تشكيل حملة أمنية بقيادة الرائد محمد عزام السباعي”رئيس مباحث مركز الكردى”، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته خمسة عشر لفافات من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفف المحمول لتسهيل اتصالة بعملائه والسلاح الأبيض بقصد لدفاع عن تجارته غير المشروعة وتحرر المحضر اللازم وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.