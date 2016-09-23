أخبار عاجلة

8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

السعودية تشتري 63 طائرة جديدة لتحديث أسطولها الجوي

Google+ Print
السعودية تشتري 63 طائرة جديدة لتحديث أسطولها الجوي السعودية تشتري 63 طائرة جديدة لتحديث أسطولها الجوي

الخطوط الجوية – أرشيفية

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، عن شراء 63 طائرة مدنية، في إطار برنامج لتحديث أسطولها الذي تستهدف المملكة أن يصل إلى 200 طائرة حديثة بحلول عام 2020.

وقال وزير النقل رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية السعودية سليمان بن عبد الله الحمدان، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية «واس»، إن مجلس الإدارة “وافق على خطة تحديث أسطول المؤسسة التي بموجبها سوف تستحوذ الخطوط السعودية على 63 طائرة من أحدث ما أنتجته صناعة النقل الجوي”.

وأوضح مدير عام الخطوط الجوية السعودية صالح بن ناصر الجاسر، أن الاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها مؤخرا تتضمن الاستحواذ على 63 طائرة حديثة، بينها 28 من “بوينج”، و35 من “إيرباص”.

وأضاف الجاسر أن هذه الطائرات تضاف إلى 50 طائرة أخرى تم توقيع اتفاقيتها العام الماضي في باريس، مشيرا إلى أنه “تم استلام طلائع هذا الأسطول الشهر الماضي”.

وأوضح أن الخطوط السعودية أبرمت بين العام الماضي وهذا العام فقط، اتفاقيات شراء 113 طائرة من أحدث ما أنتجته صناعة الطائرات في العالم، إضافة إلى 4 طائرات من اتفاقية سابقة، وسيتم استلامها عام 2017 مع الطائرات الأخرى المجدولة ضمن الاتفاقيات الأخيرة.

وبحسب «واس»، فإن المملكة تسعى لرفع عدد رحلات طائراتها اليومية عام 2020 إلى ألف رحلة، وزوارها إلى 45 مليونا في العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية