السعودية تشتري 63 طائرة جديدة لتحديث أسطولها الجوي

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، عن شراء 63 طائرة مدنية، في إطار برنامج لتحديث أسطولها الذي تستهدف المملكة أن يصل إلى 200 طائرة حديثة بحلول عام 2020.

وقال وزير النقل رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية السعودية سليمان بن عبد الله الحمدان، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية «واس»، إن مجلس الإدارة “وافق على خطة تحديث أسطول المؤسسة التي بموجبها سوف تستحوذ الخطوط السعودية على 63 طائرة من أحدث ما أنتجته صناعة النقل الجوي”.

وأوضح مدير عام الخطوط الجوية السعودية صالح بن ناصر الجاسر، أن الاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها مؤخرا تتضمن الاستحواذ على 63 طائرة حديثة، بينها 28 من “بوينج”، و35 من “إيرباص”.

وأضاف الجاسر أن هذه الطائرات تضاف إلى 50 طائرة أخرى تم توقيع اتفاقيتها العام الماضي في باريس، مشيرا إلى أنه “تم استلام طلائع هذا الأسطول الشهر الماضي”.

وأوضح أن الخطوط السعودية أبرمت بين العام الماضي وهذا العام فقط، اتفاقيات شراء 113 طائرة من أحدث ما أنتجته صناعة الطائرات في العالم، إضافة إلى 4 طائرات من اتفاقية سابقة، وسيتم استلامها عام 2017 مع الطائرات الأخرى المجدولة ضمن الاتفاقيات الأخيرة.

وبحسب «واس»، فإن المملكة تسعى لرفع عدد رحلات طائراتها اليومية عام 2020 إلى ألف رحلة، وزوارها إلى 45 مليونا في العام.