حملات مكبرة بأحياء القاهرة لرفع الإشغالات ومواجهة مخالفات البناء

شنت العديد من أحياء القاهرة، حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات لرفع الإشغالات وإيقاف أعمال البناء المخالف ، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، بضرورة إزالة المخالفات فى المهد وفتح الشوارع وعودة الانضباط إليه، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق مدينة نصر، برئاسة العقيد أحمد عبدربه، رئيس الحى، من شن حملة لإزالة الإشغالات وغلق الكافيهات المخالفة بشارع أفريقيا.

وأكد العقيد أحمد عبد ربه، رئيس الحى، أنه تم إزالة إشغالات كافيه بشارع أفريقيا، مع رفع إشغالات بشارع أحمد فؤاد نسيم، بناءًا على شكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم الاستعداد للعام الدراسى، حيث تم رفع كفاءة النظافة حول المدارس، ورفع إشعالات الباعة الجائلين.

وفى حى الخليفة، شنت الأجهزة التنفيذية به برئاسة اللواء مدحت عبد اللطيف رئيس الحى ، حملة مكبرة بمنطقة الكردى لإيقاف أعمال البناء المخالف، وأكد رئيس حى الخليفة، أنه تم إيقاف أعمال بناء، فى «21،23،50 »، بشارع أمين عسكر فى منطقة الكردى، أمام الجمعية الشرعية، تنفيذا لقرار الإزالة، رقم 165 لسنة 2016 وتم عمل محضر إزالة جزئى.

وأضاف عبداللطيف فى تصريحات صحفية، أنه تم رفع كفاءة محيط مجمع مدارس منطقة التونسى، من إشغالات ونظافة وإنارة،استعدادا للعام الدراسى الجديد وذلك بالتنسيق مع إدارة الخليفة التعليمية، موضحا أنه جار تكثيف المرور على باقى المدارس.

ومن جانب آخر، قامت أجهزة حى السلام ثان، بإزالة سيارات “الخردة”، الموجود أمام الإنتاج الحربى، وخلف مخبز شباب الخريجين .

وأكد اللواء محمد حماد، رئيس الحى، أنه تم رفع هذه السيارات، كما تم رفع جميع السيارات “الخردة” من شوارع الحى، موضحا أنه جار التنسيق بين الحى والمحافظة، ومديرية الإسكان، لرفع الأسلاك الكهربائية المعلقة ببعض المساكن، والتى قام أصحابها بسرقة التيار.